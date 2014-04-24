日本金融：央行称逾90%的银行增加贷款及对较高风险资产的投资

路透东京4月23日 - 日本央行周三表示，过去一年逾90%的日本银行增加贷款及对较高风险资产的投资，表明注入的大量资金正流向更广泛的经济领域。

“金融机构已经减少了对国内债券的投资，尤其是日本公债，同时提高了贷款等相对高风险资产的投资，”央行在分析日本金融体系的半年度报告中指出。

包含在这份报告中的一项调查显示，增加贷款等较高风险资产投资的银行比率，自去年3月以来逐步上升，并在2月超过90%。

报告称，银行放贷面向的行业范围扩大，更倾向对中小型企业提供贷款，这些企业的贷款需求在增长。

日本央行的一项月度数据显示，3月银行放款较上年同期增加2.1%，为连续第29个月上升，地区性银行放款升高3.2%。

日本银行业也持续增加海外放贷规模。三大行提供给亚洲的贷款过去三年已增加20%。

日本央行总裁黑田东彦周三对议会表示，市场上发行的日本公债中央行持有17%，为最大投资人。他表示明年这个比率将超过20%。

报告显示，虽然银行减持日本公债，但倘若未来长期利率上升，银行仍将面临潜在损失。