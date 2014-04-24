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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 10:57 BJT

中国企业：华为预期2018年电信设备业务营收将升至400亿美元

路透香港4月24日 - 全球第二大电信设备制造商--中国华为 周四称，预期2018年其电信设备业务营收，将由去年的275亿美元升至400亿美元。

该公司在一份演示材料中称，预期2014年的电信设备业务营收将按年升约9%至300亿美元。(完) (记者 李宜穆/梁慧仪; 审校 张喜良)
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