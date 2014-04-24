版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 10:48 BJT

全球金属：LME执行长称目前尚无计画在伦敦推出人民币计价的产品

路透香港4月24日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones周四表示，LME有多达四分之一的电子交易量来自亚洲参与者。他并表示LME目前尚没有计划在伦敦推出以人民币计价的产品。

“在电子交易系统上，有10-25%的直接交易是来自亚洲，”他在香港出席一场论坛时说。

LME此前从未给出来自亚洲的电子交易数据。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐