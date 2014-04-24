《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.83%，保险需求料偏淡

* 招标品种：财政部20年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(25日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行、券商和保险)

* 预测区间：4.76%-5.00%

* 预测均值：4.83%

路透北京4月24日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行20年期固息国债。路透调查显示，忽略免税因素后，当前二级市场国债收益水平优势不足；该期债虽为年内首期超长债，但传统主力机构保险对其青睐度料偏淡，明日中标利率预测均值为4.83%，位于二级相关券种估值上方。

北京一大型保险机构债券分析师指出，在经过年初一波快速增长后，保费近期有增长乏力的情况，且如果是税前考核，当前国债收益率水平缺乏优势，所以预期保险类资金对明日新债需求一般。

另有银行交易员表示，在超长期限的各类品种中，相比30和50年债，保险机构或认为20年品种期限仍偏短。

“这个期限有点尴尬，对保险来说没有足够长，绝对收益率水平的优势也一般，所以我们觉得如果有需求，可能还是靠银行。”他说。

但受访银行类机构中，占更大比例的交易员坦言，自身对该期债需求很低，参与投标更多是为了完成基本投标量。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为4.7978%。剩余期限19.3年的固息国债130016 券，最新估值在4.7748%。

明日招标新债为财政部今年第九期记账式附息国债，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。招标量260亿元人民币，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该债投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为20年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%。若以过去五个交易日(即4月17、18、21、22和23日)为样本测算，该区间目前为4.29%-5.25%。