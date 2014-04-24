台湾债市：10年债103/6R殖利率盘初微扬，关注鸿海及台塑公司债标售结果

路透台北4月24日 - 台湾指标10年公债103/6R 发行前交易殖利率周四早盘微扬。交易员认为，短线台债暂缺明确方向，盘初量能急冻，交投转趋关注近期标售的鸿海 、台塑 及台电等公司债标售结果引领方向。

交易员指出，目前美国指标10年期公债续处既有区间盘整，并未指引台债进一步交投方向，盘初台债交投非常清淡，后续关注今日鸿海标售三至10年不等公司债，总金额合计120亿台币，且明日台塑亦将标售10及12年公司债共60亿台币，短线料台债暂在狭幅区间盘整。

“ 今天台债暂缺题材，稍有零星停利，殖利率就微幅上扬。”一位大型证券台债交易员说。

路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑 周五(25日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.85-1.90%区间。 下周一(28日)则将标售台电三、五年、七年及10年期公司债的标售结果，总金额为120亿台币。

美国公债收益率周三下滑，此前美国公布了疲弱的经济数据，刺激了对公债的避险买盘，且交易商在近几日大跌后回补空头。指标10年期公债价格 升11/32，收益率报2.69%，周二尾盘报2.726%。

交易员观察市场动态

* 台债交投清淡，关注鸿海及台塑公司债标售结果。

* 五年债103/4及10年债增额券103/6R殖利率盘初皆微扬，因稍见零星获利了结卖盘。

* 美国指标10年期公债殖利率周四亚洲早盘仍在2.69%附近，并未提供进一步指引。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.055-1.07%

* 10年公债103/6 ：1.545-1.56%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.55-1.57%

本地时间10:49最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.60基点报1.0645%。

* 10年公债103/6殖利率暂没有成交纪录。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率升0.95个基点报1.5595%。

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