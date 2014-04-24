台湾股市：收盘小跌，权值股推升乏力获利了结卖压渐增

路透台北4月24日 - 台湾股市周四终场收小跌0.13%，连续第二天收低。分析师指出，本波外资买超料已见顶，法说题材除今日午后大立光 仍有机会释出利多，其他个股较难带动投资人信心，盘面获利了结卖压渐增，5月或将正式拉回整理。

加权股价指数 收盘微跌0.13%，收报8,945.45点；成交值 为949.24亿台币，上交易日修正后为1,057.18亿。

兆丰投顾分析师指出，近来带动大盘续攻的重要权值股，今日除大立光股价持续表态外，在苹果 上日公布业绩优于预期的情况下，苹果概念股表现却相对平淡，显示场中追价力道不足，9,000点压力区难以攻克，只要外资一旦转为卖超，即指出高档震荡行情可望结束，正式进入往下盘跌。

〞5月暂时没有利多，拉回整理的机率大，但不是坏事，这样后续才有再涨600-800点的动能。〞上述分析师说。

兆丰投顾预估，即使大立光法说符合外界预期倾向乐观，其股价在1,800台币附近或只能稍做停留，拉抬大盘的量能有限，短线有机会随大盘修正，长线仍然看好。该机构估大盘明日在月线8,900-9,000点的狭幅区间内来回。

近日带动盘面的电子类指数 今日微幅收跌0.01%，重要权值股台积电 、鸿海 均收在平盘，大立光受惠法说预期释出利多拉抬股价收高3.85%至1,755台币。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超41.34亿台币，自3月21日以来至今已是连续第23个交易日买超，共计买超1,211.81亿台币。

本地时间14:40时，亚股涨跌互见，韩股 收低0.1%，日经指数 收挫0.97%，新加坡海峡指数 走高0.59%，香港恒生指数 微幅走高0.09%。

美国股市周三收低，结束六日升势，因波音和Gilead上涨，被美国电话电报公司(AT&T)和生物科技股普跌所盖过。苹果 周三在盘后交易中急升6.8%，之前该公司公布会计年度第二季业绩，并宣布批准2015年底前再回购300亿美元股票，并以7：1的比例拆股以扩大对散户的吸引。 (完)