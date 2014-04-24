《国际主要央行公开市场操作一览》--4月24日

路透上海4月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/23 买入公债 22.84 05/15/2021 - 02/15/2024

4/22 买入公债 10.18 02/15/2036 - 02/15/2044

4/21 买入公债 36.46 01/31/2019 - 12/31/2019

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/23 隔夜逆回购 -1,479.51 0.05%

4/22 隔夜逆回购 -1,592.02 0.05%

4/21 隔夜逆回购 -1,298.37 0.05%

4/17 四天逆回购 -756.08 0.05%

在2014年4月11日-5月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--纽约联邦储备银行发布的公开市场操作报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)持有的巨额资产去年录得840亿美元净利，而且未来10年的平均收益很有希望仍高于金融危机前的水平。

--美国旧金山联邦储备银行公布的一份报告认为，最近几年美国的失业率一直是衡量经济中闲置产能的良好指标。这份报告针对的是一些持不同意见的批评人士。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/23 84天期反向交易 1.24亿美元 0.59%(固定利率)

4/22 七天期反向交易 1,218.156 0.25%(固定利率)

4/22 七天期定期存款 -1,667.798 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委科尔指出，指标利率0.25%还有进一步下调的空间，而欧元走强可能会使通胀率持续过低。

--ECB执委会成员莫尔许表示，欧元持续升值将不可避免地促使欧洲央行采取行动。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 134,410

上周三 133,960

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当期变化 +450

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，消费者通胀率在3月止的财年可望超过央行的预估，表达对日本持续向达成物价目标迈进的信心。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,341.75亿台币存单。与今日存单到期金额2,338.7亿相较，存单发行余额增3.05亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,032.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,028.50亿相较，存单发行余额增4亿。