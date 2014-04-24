《焦点》Facebook的下个成长引擎还在预热

Facebook表示，移动广告为第一季广告营收贡献了59%，高于上年同期的30%。Facebook第一季整体营收成长72%至25亿美元，高于汤森路透I/B/E/S预期的23.6亿美元。

Facebook第一季业绩凸显出其自2012年上市以来的发展历程，当时对营收成长的担忧导致股价减半。

FBN Securities分析师Shebly Seyrafi称，很多主要投资者对Facebook把广告业务转向手机的能力表示担忧，另外，有关消费者减少使用该社交网络的看法已被驱散。

他指出，第一季Facebook用户每日登陆其网站的比率增加至近63%，高于2013年底的61.5%。

“倘若观察用户成长、使用率和货币化这三大价值杠杆，Facebook在这三个方面都有着出色表现，”他说。

Seyrafi称，相信Instagram图片分享业务短期内可能获利，且表示对Facebook的言论并不感到担心。

“所有这些都是该公司成长的新动力，”Seyrafi表示。“但我认为他们想先见到成效，然后公布于众，而不是事先就发话。”(完)