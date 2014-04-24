《焦点》Facebook的下个成长引擎还在预热

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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Facebook表示，移动广告为第一季广告营收贡献了59%，高于上年同期的30%。Facebook第一季整体营收成长72%至25亿美元，高于汤森路透I/B/E/S预期的23.6亿美元。
Facebook第一季业绩凸显出其自2012年上市以来的发展历程，当时对营收成长的担忧导致股价减半。
FBN Securities分析师Shebly Seyrafi称，很多主要投资者对Facebook把广告业务转向手机的能力表示担忧，另外，有关消费者减少使用该社交网络的看法已被驱散。
他指出，第一季Facebook用户每日登陆其网站的比率增加至近63%，高于2013年底的61.5%。
“倘若观察用户成长、使用率和货币化这三大价值杠杆，Facebook在这三个方面都有着出色表现，”他说。
Seyrafi称，相信Instagram图片分享业务短期内可能获利，且表示对Facebook的言论并不感到担心。
“所有这些都是该公司成长的新动力，”Seyrafi表示。“但我认为他们想先见到成效，然后公布于众，而不是事先就发话。”(完)
(审校 高琦)
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。