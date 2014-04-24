日本股市：早盘小跌，因企业财报高峰前市场谨慎且经济仍存不确定性

路透东京4月24日 - 日本股市周四早盘略微下滑，因为投资者不愿在企业尚未发布业绩前追高股价，而且围绕本月上调消费税对经济有何影响的担忧仍挥之不去。

日经指数 下滑0.4%至14,482.72，进一步远离周一达到的两周高位14,650。在过去几日内，该指数一直守在52周均值附近，目前该均值落在14,563。

市场目前的关注焦点转向美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三的会面。二人预计将就双边贸易协定展开讨论，并将在0315GMT举行记者会。

多数投资者按兵不动，静待日本企业周四起陆续发布财测。

大型股领跌。30支大型股指数 下滑0.8%，相较之下大盘东证股价指数 跌0.5%。