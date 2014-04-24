《汇市简讯》美元/日圆回落，美元和日股走软

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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* 美元/日圆回落，脱离稍早所及102.60高位，美元和日股走势乏力
* 102.00较前方、一目均衡云区底部102.38和隔夜低位102.17存在支撑
* 一目均衡转换线切入位在102.06，该点位附近有大量期权到期
* 103.00较前方、一目均衡基准线切入位102.72以及近期高位存在阻力
(完)
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路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。