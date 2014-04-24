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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 11:05 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，美元和日股走软

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* 美元/日圆回落，脱离稍早所及102.60高位，美元和日股走势乏力

* 102.00较前方、一目均衡云区底部102.38和隔夜低位102.17存在支撑

* 一目均衡转换线切入位在102.06，该点位附近有大量期权到期

* 103.00较前方、一目均衡基准线切入位102.72以及近期高位存在阻力

(完)

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