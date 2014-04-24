《焦点》苹果公布股票分拆计划，或为变身道指成分股铺路

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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然而，一些投资人并不认为苹果这么做是为了纳入道琼工业指数成分股。
“我不认为苹果的目标是道琼。尽管很有可能，我还是感到意外。但我不认为许多公司会这么想。一家科技公司，肯定不会，”对冲基金LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。
对苹果本身的终极效应可能会有限：追踪道琼工业指数的基金家数相当少，因道琼成分股只有30家公司。
追踪道琼指数最有名的上市交易基金(ETF)是SPDR道琼工业ETF Trust ，这档基金资产约115.5亿美元，每日成交股数约650万股。
SPDR标普500 ETF Trust 每日交易1.16亿股，资产则为1,572亿美元。
奇怪的是，苹果以每股75美元纳入道琼成分股，在该指数的权重比只有约3%。Visa Inc 以208.82美元名列道琼成分股中的最高价股，权重比为8.2%，尽管其市值不到苹果的三分之一。
当然，把苹果纳入成分股，表示有另一档股票可能被剔除。这可能是微软 、英特尔 或思科 这几家科技巨擘中的某一家。
道琼上次成分股洗牌，剔除了美国银行 、惠普和美国铝业 ，取而代之的是高盛 、Visa和Nike 。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 张明均/田建华)
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。