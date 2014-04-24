《焦点》苹果公布股票分拆计划，或为变身道指成分股铺路

然而，一些投资人并不认为苹果这么做是为了纳入道琼工业指数成分股。

“我不认为苹果的目标是道琼。尽管很有可能，我还是感到意外。但我不认为许多公司会这么想。一家科技公司，肯定不会，”对冲基金LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

对苹果本身的终极效应可能会有限：追踪道琼工业指数的基金家数相当少，因道琼成分股只有30家公司。

追踪道琼指数最有名的上市交易基金(ETF)是SPDR道琼工业ETF Trust ，这档基金资产约115.5亿美元，每日成交股数约650万股。

SPDR标普500 ETF Trust 每日交易1.16亿股，资产则为1,572亿美元。

奇怪的是，苹果以每股75美元纳入道琼成分股，在该指数的权重比只有约3%。Visa Inc 以208.82美元名列道琼成分股中的最高价股，权重比为8.2%，尽管其市值不到苹果的三分之一。

当然，把苹果纳入成分股，表示有另一档股票可能被剔除。这可能是微软 、英特尔 或思科 这几家科技巨擘中的某一家。

道琼上次成分股洗牌，剔除了美国银行 、惠普和美国铝业 ，取而代之的是高盛 、Visa和Nike 。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 张明均/田建华)