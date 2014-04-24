路透基点：渣打将为王明星及会德丰收购Hotel Properties提供支持--TRLPC

路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，渣打银行将为新加坡富豪王明星与会德丰地产(新加坡)联手收购Hotel Properties Ltd提供融资支持。

根据声明，渣打银行同时还将担任财务顾问。

路透在本月报导，该财团提出以每股3.50坡元收购Hotel Properties，对该公司估值约为18亿坡元(14.3亿美元)。

这项收购由68 Holdings Pte Ltd出面进行，王明星和会德丰通过旗下分支对该公司均有持股。

该财团准备收购Hotel Properties的41.9%股权，后者在13个国家拥有28家宾馆和度假村。(完)