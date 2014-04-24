路透基点：渣打将为王明星及会德丰收购Hotel Properties提供支持--TRLPC

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，渣打银行将为新加坡富豪王明星与会德丰地产(新加坡)联手收购Hotel Properties Ltd提供融资支持。
根据声明，渣打银行同时还将担任财务顾问。
路透在本月报导，该财团提出以每股3.50坡元收购Hotel Properties，对该公司估值约为18亿坡元(14.3亿美元)。
这项收购由68 Holdings Pte Ltd出面进行，王明星和会德丰通过旗下分支对该公司均有持股。
该财团准备收购Hotel Properties的41.9%股权，后者在13个国家拥有28家宾馆和度假村。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。