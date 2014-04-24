美国个股：纽约梅隆银行寻求出售旗下公司信托部门--彭博

路透4月23日 - 彭博引述知情人士报导称，全球最大托管银行--纽约梅隆银行 正与高盛 合作，为其公司信托部门寻找买家。

该部门帮助企业处理所发行债券的支付工作。根据报导引述的一位消息人士，此部门的出售价值可能至少为25亿美元。

纽约梅隆银行股价周三在纽约证交所收高约2%，报34.21美元。

据彭博报导，该行已经开始接触潜在买家，计划大约一个月后开始征集报价。

纽约梅隆银行发言人士Kevin Heine拒绝就此报导置评。

根据该行网站，其公司信托部门有3,500名员工，代理客户管理的未偿债务总额达12万亿(兆)美元。

International Strategy & Investment Group分析师Glenn Schorr称，纽约梅隆银行可能很难为该部门找到买家，因为道富银行 和Northern Trust Corp 等同行已经选择不涉足该项业务。

纽约梅隆银行周二公布第一季实现获利，因市场上涨推高了该行托管的资产价值。 (完)