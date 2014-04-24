路透基点：日本软银去年1.98万亿日圆贷款案已有部分在二级市场售出

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，日本软银去年1.98万亿日圆(193亿美元)双档贷款案中，有一笔约2,500万美元的部分在4月中时，以原贷款价格的99.25-99.5%在二级市场售出。
该笔1.98万亿日圆的巨额贷款案分为两个部分：一是1.1万亿日圆的五年期贷款，利率为日圆伦敦银行间拆放款利率加码107.5基点；另外一部分是8,800亿日圆的七年期贷款，加码利率不到150基点。在二级市场中售出的是来自于五年期贷款的部分。
价格系根据债信评级而定。穆迪和标普给予软银的评级分别是Ba1、BB+。该笔巨额融资案将在贷款年限之内分期偿还。
软银1.98万亿日圆融资案是亚太地区史上最大规模银团贷款案。在高级银团阶段共有19家银行参贷，一般银团阶段另约有60家参贷。
这笔巨额贷款有SoftBank Mobile Corp和SoftBank Telecom Corp提供担保，融资所得做为2012年12月一笔一年期过桥贷款的再融资，该笔融资系用来支持软银以216亿美元收购美国Sprint Corp。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。