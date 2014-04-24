路透基点：日本软银去年1.98万亿日圆贷款案已有部分在二级市场售出

路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，日本软银去年1.98万亿日圆(193亿美元)双档贷款案中，有一笔约2,500万美元的部分在4月中时，以原贷款价格的99.25-99.5%在二级市场售出。

该笔1.98万亿日圆的巨额贷款案分为两个部分：一是1.1万亿日圆的五年期贷款，利率为日圆伦敦银行间拆放款利率加码107.5基点；另外一部分是8,800亿日圆的七年期贷款，加码利率不到150基点。在二级市场中售出的是来自于五年期贷款的部分。

价格系根据债信评级而定。穆迪和标普给予软银的评级分别是Ba1、BB+。该笔巨额融资案将在贷款年限之内分期偿还。

软银1.98万亿日圆融资案是亚太地区史上最大规模银团贷款案。在高级银团阶段共有19家银行参贷，一般银团阶段另约有60家参贷。

这笔巨额贷款有SoftBank Mobile Corp和SoftBank Telecom Corp提供担保，融资所得做为2012年12月一笔一年期过桥贷款的再融资，该笔融资系用来支持软银以216亿美元收购美国Sprint Corp。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)