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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--4月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     　 预估值        前值
    0830  英国零售销售(较前月)                             3月          -0.4%       +1.7%
                    (较上年同期)                                        +3.8%       +3.7%
    1345  美国Markit服务业PMI                            4月初值           --        55.3
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值         83.0        82.6
                             现况指数                                    97.2        97.1
                             预期指数                                    73.7        73.3
    1430  美国ECRI经济领先指标                       4月18日当周           --       134.8 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    4月24日(四)
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     　 预估值        前值
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        　　 3月   　 顺差20.50   顺差21.39 
    0645  法国企业景气指数                                 4月      　    100         100       
    0800  德国IFO企业景气判断指数                          4月    　    111.2       110.5     
              IFO企业现况指数                                      　   115.3       115.7      
              IFO企业预期指数                                       　  107.3       105.8     
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               3月初值    　顺差27.02          --   
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    4月         　正30        正17      
     --   美国建筑许可年率(万户)                     3月修正值     　    99.7   　     --       
 
    1230  美国耐久财订单                                   3月     　 　+2.6%       +2.0%    
              扣除运输的耐久财订单                                  　  +2.0%       +0.6%    
              扣除国防的耐久财订单                                  　  +1.8%       +3.0%     
              扣除飞机的非国防资本财订单                            　  +2.2%       +1.5%     
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)           　4月19日当周           32.9          31     
              四周均值(万人)                                             31.7          --       
              续请失业金人数(万人)                 4月12日当周            268         275   
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                 4月            正7          --    
    2100  韩国消费者信心指数                               4月            108          --      
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)      3月          +1.3%       +1.4%    
              全国整体CPI                                               +1.6%          --    
              东京地区核心CPI(较上年同期)                  4月          +2.7%       +2.8%   
              东京地区整体CPI                                           +2.9%          --   
    (完)
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