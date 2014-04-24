主要国家经济指标预测--4月25日****

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.4% +1.7% (较上年同期) +3.8% +3.7% 1345 美国Markit服务业PMI 4月初值 -- 55.3 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 83.0 82.6 现况指数 97.2 97.1 预期指数 73.7 73.3 1430 美国ECRI经济领先指标 4月18日当周 -- 134.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 4月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 顺差20.50 顺差21.39 0645 法国企业景气指数 4月 100 100 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 111.2 110.5 IFO企业现况指数 115.3 115.7 IFO企业预期指数 107.3 105.8 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 顺差27.02 -- 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 正30 正17 -- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 99.7 -- 1230 美国耐久财订单 3月 +2.6% +2.0% 扣除运输的耐久财订单 +2.0% +0.6% 扣除国防的耐久财订单 +1.8% +3.0% 扣除飞机的非国防资本财订单 +2.2% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月19日当周 32.9 31 四周均值(万人) 31.7 -- 续请失业金人数(万人) 4月12日当周 268 275 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 4月 正7 -- 2100 韩国消费者信心指数 4月 108 -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +1.3% +1.4% 全国整体CPI +1.6% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI +2.9% -- (完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。