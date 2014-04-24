中国外汇：3月代客结售汇顺差环比降一成至411亿美元--外管局

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透北京4月24日 - 中国国家外汇管理局周四公布，3月代客结售汇顺差411亿美元，较上月459亿美元下降约10.5%；同期银行代客远期结汇签约为净结汇27亿美元。
其数据显示，3月银行自身结汇57亿美元，售汇66亿美元，结售汇逆差9亿元；银行代客远期结汇签约310亿美元，远期售汇签约283亿美元。
截至3月末，远期累计未到期结汇11,141亿元人民币（合1,811亿美元），未到期售汇7,549亿元（合1,227亿美元），未到期净结汇3,593亿元（合584亿美元），较上月末减少565亿元（合减少95亿美元）。
2014年3月，境内银行代客涉外收入17,345亿元（等值2,827亿美元），对外付款17,016亿元（等值2,773亿美元），涉外收付款顺差329亿元（等值54亿美元）。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年3月 2月 1月 13年1 11月 10月 9月 8月 7月
2月 代客结售汇净额（亿美元） 411 459 763 328 451 392 317 94 26
以亿元人民币计 2,521 2,805 4,658 代客收付款顺收（亿美元） 54 136 313 83 283 289 126 50 -14
以亿元人民币计 329 831 1,911 代客远期结售汇净额（亿美元） 27 227 254 184 204 130 180 93 26
以亿元人民币计 165 1,390 1,548 远期累计未到期结售汇净额（亿美元 584 679 591 ）*
以亿元人民币计* 3,593 4,158 3,607
注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布，单位为亿元人民币。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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