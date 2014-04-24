韩国股市：早盘走软，获利了结卖盘压过美国科技股利多效应

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透首尔4月24日 - 韩国股市周四早盘走软，获利了结卖压广泛涌现，抵销三星电子等权重股的涨势，苹果及Facebook等美国个股涨势，亦未能产生提振效果。
0250GMT，综合股价指数 跌0.05%，报1,999.34点，回吐盘初短暂升势。下跌及上涨家数分别为548及239，反映小型股普遍跌势。
美国苹果 和Facebook 因财报强劲，盘后股价劲升。
“很多人把(韩股指数)2,000点视为强力障碍，并决定获利了结近日涨势，认为苹果及Facebook的消息对韩国企业的影响有好有坏，”韩国投资证券分析师Park So-yeon称。
三星电子上涨1.2%，至1,406,000韩元，但分析师表示，这比较多是因为预期短期内获利改善，而不是受苹果股价最新涨势影响。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。