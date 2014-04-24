韩国股市：早盘走软，获利了结卖盘压过美国科技股利多效应

路透首尔4月24日 - 韩国股市周四早盘走软，获利了结卖压广泛涌现，抵销三星电子等权重股的涨势，苹果及Facebook等美国个股涨势，亦未能产生提振效果。

0250GMT，综合股价指数 跌0.05%，报1,999.34点，回吐盘初短暂升势。下跌及上涨家数分别为548及239，反映小型股普遍跌势。

美国苹果 和Facebook 因财报强劲，盘后股价劲升。

“很多人把(韩股指数)2,000点视为强力障碍，并决定获利了结近日涨势，认为苹果及Facebook的消息对韩国企业的影响有好有坏，”韩国投资证券分析师Park So-yeon称。