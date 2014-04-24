韩国汇市：韩元兑美元走升，受外资买股及出口商美元卖盘推动

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透首尔4月24日 - 0250GMT，韩国韩元兑美元 上扬0.2%，至1,037.8，受外资持续买进韩股，及出口商的美元卖盘推动。
三年期公债6月期货 下跌0.01点，至105.72。
0250 GMT 上日收市价
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韩国综合股价指数 1,999.34 2,006.26
韩元/美元 1,037.8 1,038.6
日圆/韩元 10.1338/387 10.1351
韩国公债期货 * 105.72 105.73
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注：*为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。