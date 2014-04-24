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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 11:32 BJT

韩国汇市：韩元兑美元走升，受外资买股及出口商美元卖盘推动

路透首尔4月24日 - 0250GMT，韩国韩元兑美元 上扬0.2%，至1,037.8，受外资持续买进韩股，及出口商的美元卖盘推动。

三年期公债6月期货 下跌0.01点，至105.72。

0250 GMT 上日收市价

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韩国综合股价指数 1,999.34 2,006.26

韩元/美元 1,037.8 1,038.6

日圆/韩元 10.1338/387 10.1351

韩国公债期货 * 105.72 105.73

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注：*为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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