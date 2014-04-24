《HOME专栏》中国第一季金属进口数据发出的信号“不简单”

**流动变化**

镍和铝市场的原物料流动情况变动，具有更大的意义。

镍今年亮丽表现背后的原因一直都是印尼矿石出口禁令。印尼的矿石出口大多用于供应中国的含镍生铁区块。

的确，3月印尼矿石进口骤降至不足100万吨，为2010年10月以来首见。

显然，第一季精炼金属进口也在减少这件事告诉我们，原料缺乏的情况并没有蔓延到供应链下游，或许是因为中国进口商和贸易商在对1月禁令的预期下先行囤积了库存。

镍多头会认为，含镍生铁区块停摆促使中国重启精炼镍进口只是迟早的事。

不过，要等多久才会发生，就要看买家能否找到替代的供应了。

第一季的数据显示，尽管来自津巴布韦和越南的进口增加，但矿石/精矿阶段的供应链仍面临困境。

然而，镍铁进口增加或许是中国不锈钢业的一条可能的新途径。第一季进口7.5万吨，较上年同期增加81%，且为至少五年来最高的第一季进口量。

印尼的出口禁令，也阻断了中国铝生产商一个重要的铝氧石来源。

铝氧石的替代供应管道比镍矿石来得多，而中国第一季进口数据显示，来源国数量也在增加中，包括迦纳、巴西和多明尼加共和国。

氧化铝的进口也有相同的增幅，氧化铝在铝供应链中是介于铝氧石和精炼铝之间的中间产品。

因此，尽管中国第一季铝氧石进口减少了5%，但氧化铝进口则增加了43%。

这样的原物料流动转变，比第一季额外进口的10万吨原铝来得更重要。