《HOME专栏》中国第一季金属进口数据发出的信号“不简单”

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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**流动变化**
镍和铝市场的原物料流动情况变动，具有更大的意义。
镍今年亮丽表现背后的原因一直都是印尼矿石出口禁令。印尼的矿石出口大多用于供应中国的含镍生铁区块。
的确，3月印尼矿石进口骤降至不足100万吨，为2010年10月以来首见。
显然，第一季精炼金属进口也在减少这件事告诉我们，原料缺乏的情况并没有蔓延到供应链下游，或许是因为中国进口商和贸易商在对1月禁令的预期下先行囤积了库存。
镍多头会认为，含镍生铁区块停摆促使中国重启精炼镍进口只是迟早的事。
不过，要等多久才会发生，就要看买家能否找到替代的供应了。
第一季的数据显示，尽管来自津巴布韦和越南的进口增加，但矿石/精矿阶段的供应链仍面临困境。
然而，镍铁进口增加或许是中国不锈钢业的一条可能的新途径。第一季进口7.5万吨，较上年同期增加81%，且为至少五年来最高的第一季进口量。
印尼的出口禁令，也阻断了中国铝生产商一个重要的铝氧石来源。
铝氧石的替代供应管道比镍矿石来得多，而中国第一季进口数据显示，来源国数量也在增加中，包括迦纳、巴西和多明尼加共和国。
氧化铝的进口也有相同的增幅，氧化铝在铝供应链中是介于铝氧石和精炼铝之间的中间产品。
因此，尽管中国第一季铝氧石进口减少了5%，但氧化铝进口则增加了43%。
这样的原物料流动转变，比第一季额外进口的10万吨原铝来得更重要。
中国金属进口组成已不再单纯。取而代之的是个复杂的新世代。问问铜交易商就知道。(完) (译文审校 蔡美珍/屈桂娟)
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。