美日贸易：两国将继续进行部长级自贸谈判--NHK

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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路透东京4月24日 - 日本放送协会(NHK)周四报导指出，日本首相安倍晋三和美国总统奥巴马同意继续就亚太地区自由贸易协定进行部长级双边会谈。
NHK并未指出两国下次会谈的时间或地点。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。