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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 11:57 BJT

美日贸易：两国将继续进行部长级自贸谈判--NHK

路透东京4月24日 - 日本放送协会(NHK)周四报导指出，日本首相安倍晋三和美国总统奥巴马同意继续就亚太地区自由贸易协定进行部长级双边会谈。

NHK并未指出两国下次会谈的时间或地点。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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