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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 11:56 BJT

日本债市：公债价格大多疲软，投资者观望两年期券标售结果

新两年期公债收益率(编号340，票息0.1%)早盘在发行前交易中收报0.09%。日债市场人士普遍预期周四的两年券标债将顺利进行，因两年券几乎被视为等同现金。

一些投资者今日早盘中买进当前的30年期公债，30年券收益率周三触及1.70%，为4月10日以来最高水准。根据日债交易商，部分地区银行周四早盘逢低买入八年到10年期日债，以摊低平均成本。

截至中午时分五年券尚未有成交。指标10年期公债收益率 升0.5个基点，至0.615%，稍早曾至0.610%。

10年期公债期货6月合约 交投于144.91-145.00区间。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.090% +0.5 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.190%

10年期公债 0.615% +0.5 0.610%

20年期公债 1.480% +0.0 1.480%

30年期公债 1.690% -1.0 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.98 +0.02 144.96

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/张若琪 审校 艾茂林/白云)
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