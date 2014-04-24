台湾债市：RP利率持稳低位，投信端要券需求更为踊跃

路透台北4月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳低位。交易员认为，明日将交割20年新券103/7期350亿台币，得标者皆提前调度资金预作准备，而今日有273天期国库券到期350亿台币，为整体市场资金带来宽松效果，令RP利率续处区间低位。

证券交易员表示，今日投信端资金满手急寻有效资金去化管道，要券需求更为踊跃，而投信较为青睐的公司债券源依旧缺乏，皆提前向券商预约明日的RP券源，短线公司债RP交投利率仍续低档量增。

〞投信要券的人多到爆，比前几天多很多。〞一大型证券商交易员说。

一位大型票券交易员亦称，目前资金调度以向银行拆款为主，RP部分则只承作跨月天期的券源，而今日投信端资金情势偏滥，对新承作跨月RP的交投仍旧积极，今天10天左右公司债RP利率已降至0.56%。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，以上报价皆大致与上日相同。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。