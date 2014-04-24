台湾债市：RP利率持稳低位，投信端要券需求更为踊跃

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透台北4月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳低位。交易员认为，明日将交割20年新券103/7期350亿台币，得标者皆提前调度资金预作准备，而今日有273天期国库券到期350亿台币，为整体市场资金带来宽松效果，令RP利率续处区间低位。
证券交易员表示，今日投信端资金满手急寻有效资金去化管道，要券需求更为踊跃，而投信较为青睐的公司债券源依旧缺乏，皆提前向券商预约明日的RP券源，短线公司债RP交投利率仍续低档量增。
〞投信要券的人多到爆，比前几天多很多。〞一大型证券商交易员说。
一位大型票券交易员亦称，目前资金调度以向银行拆款为主，RP部分则只承作跨月天期的券源，而今日投信端资金情势偏滥，对新承作跨月RP的交投仍旧积极，今天10天左右公司债RP利率已降至0.56%。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，以上报价皆大致与上日相同。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
本周债券交割紧缩因子除了今日交割同欣电子 20亿台币转换公司债外，周五(25日)将交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。