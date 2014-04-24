《全球市场》苹果股价劲扬至年内高点，亚洲股市涨跌不一

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
然而，美国房市的消息令人担忧，美国3月新屋销售减少14.5%，延续2月的4.5%降幅。3月新屋销售年率为38.4万户，为2012年底以来第二低。房市是美国经济复苏的主要推动因素之一。
在大宗商品市场方面，油价扳回部分跌幅，而乌克兰危机持续支撑市场。上日公布的美国原油库存创纪录，带动油价下滑。
布兰特6月原油期货 升0.19美元至每桶109.30美元，美国原油期货 则升0.21美元至101.65美元。
现货金 守稳在每盎司1,285.96美元附近，但仍接近重要技术支撑1,275美元。(完) (编译/审校 白云/郑茵/李婷仪/高琦/王冠中/田建华/张若琪/张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。