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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 12:04 BJT

《全球市场》苹果股价劲扬至年内高点，亚洲股市涨跌不一

然而，美国房市的消息令人担忧，美国3月新屋销售减少14.5%，延续2月的4.5%降幅。3月新屋销售年率为38.4万户，为2012年底以来第二低。房市是美国经济复苏的主要推动因素之一。

在大宗商品市场方面，油价扳回部分跌幅，而乌克兰危机持续支撑市场。上日公布的美国原油库存创纪录，带动油价下滑。

布兰特6月原油期货 升0.19美元至每桶109.30美元，美国原油期货 则升0.21美元至101.65美元。

现货金 守稳在每盎司1,285.96美元附近，但仍接近重要技术支撑1,275美元。(完) (编译/审校 白云/郑茵/李婷仪/高琦/王冠中/田建华/张若琪/张荻)
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