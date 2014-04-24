更新版 1-全球金属：LME称多达四分之一的电子交易量来自亚洲参与者

Jones还表示，在9月启动新的结算系统LME Clear后，该交易所可能接受人民币计价资产作为伦敦上市产品的担保品，不过尚无计划在伦敦推出人民币计价的产品。

LME一直努力扩张在亚洲的业务。其去年新增台湾高雄作为基本金属交割地，但梦想是在中国大陆设立金属仓储设施。

LME多年来寻求在中国建立交割网络，但当前中国法律禁止外国交易所在大陆开设仓库。

Jones曾表示，他预计这些规定短期内不会改变。