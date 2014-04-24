更新版 1-全球金属：LME称多达四分之一的电子交易量来自亚洲参与者

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
Jones还表示，在9月启动新的结算系统LME Clear后，该交易所可能接受人民币计价资产作为伦敦上市产品的担保品，不过尚无计划在伦敦推出人民币计价的产品。
LME一直努力扩张在亚洲的业务。其去年新增台湾高雄作为基本金属交割地，但梦想是在中国大陆设立金属仓储设施。
LME多年来寻求在中国建立交割网络，但当前中国法律禁止外国交易所在大陆开设仓库。
Jones曾表示，他预计这些规定短期内不会改变。
他周四还表示，LME将会在今年稍晚就公开喊价交易的命运做出决定。(完) (编译 王兴亚；审校 张明钧/石冠兰)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。