台湾债市：10年债103/6R殖利率微收扬，量能低迷料主流券横向整理

* 零星获利了结卖盘令10年主流券殖利率微扬 * 成交量低迷料短线台债暂先横向整理待变 * 近期转趋关注鸿海、台塑及台电公司债标售 路透台北4月24日 - 台湾指标10年公债103/6R 周四发行前交易殖利率微 收扬，结束连续两日跌势。交易员称，美债维持在既有区间盘整，短线台债欠缺明确方向指 引，近日成交动能萎缩，市场转趋关注近期鸿海 等大型公司债标售结果。 他们并指出，由于10年主流券殖利率已来到区间下缘，在市场追价意愿薄弱的情况下， 场上出现零星获利了结卖需，而因今日成交量低迷，稍有零星抛券即微幅拉升殖利率，短线 料台债暂在现有区间低位稍作整理。 “ 到这个价位怎么买得下去，且交易量又小。”一位大型银行台债交易员说。 另有大型证券交易员指出，现在台债交投意愿低落，市场转趋关注大型公司债标售结果 ，包括今日鸿海标售三至10年不等公司债，总金额120亿台币；明日台塑 亦将标售 10及12年公司债共计60亿台币；下周一(28日)则为台电标售三至10年不等公司债，预计发行 金额120亿台币。 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑周五(25日)标售的10年期公司债 ，得标利率将落在1.85-1.90%区间。 交易员预估，明天五年期公债103/4的交投区间暂估在1.05-1.07%；10年期公债103/6主 交投暂估1.535-1.565%、10年期公债103/6R发行前交易交投暂看在1.54-1.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.05 1.0580 1.0580-1.0670 36.5 10 103/6 +0.70 1.5490 1.5490-1.5588 5.5 10 103/6R +0.50 1.5550 1.5550-1.5640 13.5 官股银行台债交易员表示，由于美债仍盘旋既有区间，目前台债还看不出进一步方向， 只能暂在既有低位区间整理，静待台湾加权指数 整理完后续攻，台债再择机进场， 短期内操作暂偏向观望。 “美债也还在区间，都没有突破讯息出来，殖利率往上TRADE(交易)也没有题材。”上 述交易员称。 美国公债收益率周三下滑，此前美国公布了疲弱的经济数据，刺激了对公债的避险买盘 ，且交易商在近几日大跌后回补空头。指标10年期公债价格 升11/32，收益率报 2.69%，周二尾盘报2.726%。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超48.76亿台币，自3月21日以来至 今已是连续第24个交易日买超，共计买超1,260.56亿台币；上交易日为买超41.34亿台币。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央 行举办的活动上讲话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5490 5 103/4 1.0580 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)