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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 15:25 BJT

台湾债市：10年债103/6R殖利率微收扬，量能低迷料主流券横向整理

* 零星获利了结卖盘令10年主流券殖利率微扬
    * 成交量低迷料短线台债暂先横向整理待变
    * 近期转趋关注鸿海、台塑及台电公司债标售

    路透台北4月24日 - 台湾指标10年公债103/6R 周四发行前交易殖利率微
收扬，结束连续两日跌势。交易员称，美债维持在既有区间盘整，短线台债欠缺明确方向指
引，近日成交动能萎缩，市场转趋关注近期鸿海 等大型公司债标售结果。
   
    他们并指出，由于10年主流券殖利率已来到区间下缘，在市场追价意愿薄弱的情况下，
场上出现零星获利了结卖需，而因今日成交量低迷，稍有零星抛券即微幅拉升殖利率，短线
料台债暂在现有区间低位稍作整理。
    
    “ 到这个价位怎么买得下去，且交易量又小。”一位大型银行台债交易员说。
    
    另有大型证券交易员指出，现在台债交投意愿低落，市场转趋关注大型公司债标售结果
，包括今日鸿海标售三至10年不等公司债，总金额120亿台币；明日台塑 亦将标售
10及12年公司债共计60亿台币；下周一(28日)则为台电标售三至10年不等公司债，预计发行
金额120亿台币。
    
    路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑周五(25日)标售的10年期公司债
，得标利率将落在1.85-1.90%区间。 
    
    交易员预估，明天五年期公债103/4的交投区间暂估在1.05-1.07%；10年期公债103/6主
交投暂估1.535-1.565%、10年期公债103/6R发行前交易交投暂看在1.54-1.57%。 
 
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5     103/4                   -0.05     1.0580    1.0580-1.0670      36.5
   10     103/6                   +0.70     1.5490    1.5490-1.5588       5.5
   10    103/6R                   +0.50     1.5550    1.5550-1.5640      13.5
                                                                     
    官股银行台债交易员表示，由于美债仍盘旋既有区间，目前台债还看不出进一步方向，
只能暂在既有低位区间整理，静待台湾加权指数       整理完后续攻，台债再择机进场，
短期内操作暂偏向观望。
    
    “美债也还在区间，都没有突破讯息出来，殖利率往上TRADE(交易)也没有题材。”上
述交易员称。
    
    美国公债收益率周三下滑，此前美国公布了疲弱的经济数据，刺激了对公债的避险买盘
，且交易商在近几日大跌后回补空头。指标10年期公债价格           升11/32，收益率报
2.69%，周二尾盘报2.726%。        
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超48.76亿台币，自3月21日以来至
今已是连续第24个交易日买超，共计买超1,260.56亿台币；上交易日为买超41.34亿台币。               
    
    本周余日全球重要经济事件与数据包括：
    4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央
行举办的活动上讲话；
    4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。

         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5490
          5       103/4                       1.0580
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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