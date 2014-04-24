《焦点》日本央行4月会议料按兵不动，相信通胀率将继续升向2%

央行官员表示，预测两年时间达到2%的通胀率目标，并不意味着日本央行将考虑收回超宽松货币政策，因为只有当实际数据证实物价走势符合预期时，有关退出的讨论才会开始。

黑田东彦一直坚定不移地看好日本经济以及实现通胀目标的前景，打消了有关日本央行为缓和消费税上调影响而很快扩大刺激政策的臆测。

但他未能让许多心存疑虑的投资者相信，2月为1.3%的消费通胀率将会达到2%，日本已经有20年没有见到这样的通胀水平了。

路透调查中分析师预测，当前财年的核心消费通胀率为1.0%，下一财年为0.9%，是央行预估值的一半。

据了解央行想法的消息人士透露，央行在半年度报告中可能预测经济成长温和复苏，但仍指出风险的存在，譬如出口增长软弱无力以及消费税上调对家庭支出的拖累程度也不确定。

消息人士称，由于出口迟滞，央行可能将当前财年的经济成长预估略为下修至1.4%，并大致维持下一财年的成长率预估在1.5%，但预测2016财年的成长率将会温和一些。

日本央行在每年4月和10月发布长期经济和物价预测，以此作为决定货币政策的基础。央行在每年的1月和7月对这些预测进行评估。(完)