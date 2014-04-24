美国个股：高通面临美国SEC对其在中国进行贿赂的指控

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透旧金山4月23日 - 业界领先的移动晶片生产商高通 周三表示，因公司涉嫌在中国贿赂与国有企业有关的人士，可能面临美国当局的民事强制措施。
随着美国市场智能手机销量的逐步下滑，中国已成为高通的主要市场。但该公司在中国开展业务时经常遭遇中方对专利使用费有异议，还要面对反垄断调查。
高通在第二季财报中表示，已经接到美国证券交易委员会(SEC)洛杉矶办公室的通知，被告知当局已初步决定将对该公司采取强制措施，因其违反了反海外腐败法(FCPA)。
高通称，公司自行展开的调查发现，存在一些“向与中国国有企业或机构相关的人员提供特别的招聘机会、礼品或其他好处”的情况。
该公司认为，所提供的好处总价值不到25万美元。
高通称，在3月13日收到了SEC洛杉矶办公室的通知，被告知了这一初步裁决。该公司在4月4日提交了一份材料，阐述了公司认为并未违反FCPA的原因。
中国反垄断监管机构也在调查高通，因为怀疑该公司收费过高且滥用市场地位。若情况属实可能会课以超过10亿美元的罚金。
在周三与分析师举行的季度电话会议上，该公司高管多次否认公司曾违反FCPA，不过拒绝提供有关SEC指控的更多细节。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。