中国货币市场：月末临近资金仍小幅回笼，回购利率涨幅加剧但预期平稳

路透上海4月24日 - 中国银行间市场周四主要质押式回购加权利率 涨幅加剧，上扬幅度均逾30BP(基点)。交易员表示，在月末临近以及财税上缴余波未了的情况下，今日央行正回购操作叠加国库现金定存到期，单日资金净回笼对供给有所抽离，致流动性稍显紧势。

他们并认为，七天和14天期限品种因跨过月末，机构需求增多；且部分机构早间拉高价格出资，亦令资金利率进一步上涨；不过，整体来看市场对未来流动性预期并不过分担心。

“一点小紧张吧，大行隔夜出的少了，还有机构拉高价格出14天，不过今天1个月内的资金都涨不少，”上海一银行交易员称，央行正回购量算是比较中性，加上今天还有国库现金定存到期，净回笼量不少。

中国央行公开市场今日仅进行850亿元人民币28天期正回购操作，14天期品种仍未现身。据此计算，本周公开市场净回笼资金20亿元。 此外，今日还将有400亿元国库现金定存和900亿元正回购到期，据此计算单日净回笼350亿元。

上海另一银行交易员表示，七天回购利率刚到3.5%，整体来看，当前的资金价格尚在正常范围之内，而明日例行存款准备金上缴应该是有部分退款，再加上央行县域降准也将实施，料对资金供给将有助益。

对于未来流动性状况，她认为，资金略紧应该是一个常态，而央行公开市场操作会是比较灵活，未来资金预期还是比较平稳的。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3103 1.9869 +32.34

七天 3.5206 3.1058 +41.48

14天 4.1904 3.8109 +37.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.9650 2.5650 +440.00

七天 6.6100 3.7700 +284.00

14天 4.1000 3.7900 +31.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.0100 +37.00

七天 3.5500 3.1200 +43.00

14天 4.1500 3.7900 +36.00

Shibor

其中:隔夜 2.3030 1.9630 +34.00

七天 3.5210 3.0800 +44.10

三个月 5.5000 5.5000 +0.00