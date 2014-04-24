中国债市动态：公开市场影响偏中性现券表现淡静，多空力量较均衡

路透上海4月24日 - 中国银行间市场周四早盘现券表现平淡。交易员指出，央行公开市场本周净回笼20亿元人民币，市场对此理解偏中性；而资金价格虽因月底及缴税等因素走升，但机构对此多有预期，场内交投波澜不兴。

“非常平静，公开市场影响偏中性，资金虽然紧了，但市场也没什么反应，现券(收益率)也就上下1-2个点(bp)吧，”北京一商业银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行850亿元28天期正回购操作，14天期品种仍未现身。据此计算，本周公开市场净回笼资金20亿元。

上海一大型券商交易员认为，目前现券市场多空力量较为均衡，资金价格走升，但本月缴税高峰应已过去，主要应该是月底因素导致，未来继续关注资金走向，现券区间震荡的可能性较大。

银行间市场周四主要质押式回购加权利率 均跳涨，其中隔夜品种最新加权均价报2.3103%，较上日涨逾30个bp。

剩余期限约4.71年的固息国债140001最新成交价对应收益率 为4.03%，上日尾盘为4.04%。