中国金融：银监会核准六家银行实施资本管理高级方法，提高资本使用效率

路透北京4月24日 - 中国银监会称，已经核准了工行 、农行 、中行 、建行 等六家银行实施资本管理高级方法。

其他两家银行还包括交通银行 、招商银行 。

周四刊登在银监会网站上的新闻稿称，核准实施后，六家银行将按照高级方法的要求计算风险加权资产和资本充足率。高级方法对风险更加敏感、对资本的计量更准确，不同资产组合的风险、资产质量的差异会反映在资本消耗上，银行可以根据资本充足状况进行合理的资本配置，从而调整资产组合，提高资本使用效率。

“实施高级方法后，要求银行由‘干了再算’向‘算了再干’转变，将资本约束贯穿于整个管理流程，实现资本管理与信贷管理的有机结合。”新闻稿称。

新闻稿称，实施高级方法后，银行使用内部模型计量风险和监管资本，夯实资本管理的量化基础，能够推动资本管理在信贷审批、风险定价、绩效考核、限额管理等领域的充分应用，从而提高银行的精细化管理水平。

同时，实施高级方法后，银行需要在集团层面进行资本计量和分配，这将促进银行并表管理和加强资本规划。

银监会并称，高级方法的实施，将为监管者提供了有力的监管工具箱，从定性监管转为定性定量相结合监管，从不良率等事后监管指标向评级分布、违约率等事先监管指标转变，从监管资本充足率的结果向计算过程转变，有效提高监管的前瞻性、客观性和主动性。

高级方法是商业银行根据巴塞尔新资本协议要求，选择使用内部模型来计量风险和监管资本的方法。商业银行申请高级方法应当在体制机制、计量模型、数据IT等各方面满足实施条件，经监管部门核准后，方可采用高级方法计算风险加权资产和资本充足率。

此前，银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》鼓励符合条件的银行采用高级方法计量资本，要求按照科学规范的方法开发风险计量工具。（完）