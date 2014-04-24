《de Aenlle专栏》股票投资：转攻为守，守或为攻

以分析师平均预估的2014年获利来看，赛诺菲股票市盈率为13倍，股息收益率为3.7%。Doyle认为，赛诺菲和SK是他提及的持股中最被低估的股票，不过他拒绝说明具体的价格目标。

罗氏的吸引力在于其Genentech子公司，Doyle称该分支是罗氏“非常成功的研发引擎”，帮助罗氏在药物创新上超越同业。他认为该公司的专利问题应该很少，因为其药物通常都是生物制剂，而非化学制剂，从而使得普通药厂更难超越。

最近出现一系列并购活动的大型医药公司被广泛视为防御类股。小型医药类股则不受待见，最明显的原因就是，生物科技让人寄予厚望但结果却不赚钱。不过基金公司贝莱德环球小型企业基金(BlackRock Global SmallCap Fund) 联合经理人Murali Balaraman认为，其持股的一家小型医疗保健公司Edwards Lifesciences 具有充分的防御特性。该基金过去10年来的表现高居全球股票基金的前5%。

Balaraman指出，Edwards制造的人工心脏瓣膜技术所需要的侵入性程序达到最小水平，使其居于领先地位，预计随着人口老龄化，需求会持续强劲，从而呈现靓丽的成长前景。

**烘焙类企业成长**

Balaraman持股的另一个公司是一家爱尔兰-瑞士企业Aryzta AG ，这是全球最大的烘焙商。他说，如果你吃过麦当劳的汉堡或星巴克的三明治，那么你就惠顾了Aryzta。

“这是一家具有成长性的稳健抗跌股，”Balaraman说，并指出该公司生产技术有所改善，因此应该会开始释出自由现金流。

Doyle对于那些食品和其他消费必需品公司基本持警惕态度，因估值太高，不过他持有美国两家烟草生产商股票，分别是Altria Group Inc. 和Lorillard 。这两支股票表现不佳，因担心电子烟会削减公司获利能力，而且监管机构还向薄荷香烟生产商施压，但他认为当前的估值过度高估了潜在的风险。

“最好的投资包括会害死你的这些必需品类股，”他说。他感到更担忧的是股价涨得太高、可能危及股东财务体质的那些股票。

“很难想像获利会大幅提高，宏观经济背景不算太好，而股票涨势全然不顾这种形势，”Doyle说。“投资须谨慎。”(完) (编译/审校 张明钧/李爽/王冠中)