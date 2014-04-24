中国汇市：人民币即期早盘受客盘净购汇推动走贬，关注贬值后结汇变化

* 人民币即期早盘逆中间价走贬

* 受客盘净购汇推动

* 关注贬值后出口企业结汇变化

路透北京4月24日 - 人民币兑美元即期汇率 周四早盘走贬，与中间价反向。客盘净购汇推动汇率缓慢下行，并在6.24元上方窄幅波动。交易员称短期需关注汇率贬值后，出口企业的结汇是否增加。

一股份行交易员表示，早上客盘购汇偏多数，但感觉汇率若继续走贬，出口商的结汇应该会多起来，“单凭市场的力量应该不会继续贬值太多。”

他并表示，目前需要看6.25元一带结汇量的变化情况，如果还是偏向购汇，那后期人民币或许可以看至6.3元了。

北京时间12:28，人民币兑美元即期报6.243元，上日收报6.2376元。今日人民币兑美元中间价 为6.1589元，上日中间价为6.1599元。

外管局国际收支司司长管涛周四早间在发布会上谈及后期跨境资金流动形势时称，当前资金净流入的格局还没有改变，跨境资金流动正在出现积极变化，未来双向振荡将是常态。

他表示，当前企业的持汇倾向增强、购汇意愿上升，从远期结售汇看，企业远期购汇的动机增强，远期结汇的意愿减弱。

“从宏观上来讲，这些变化有利于外汇供求平衡，改善宏观调控。从微观上来讲，有利于企业部门减少货币错配，更好地应对资本流动的冲击。”他说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2621/64，上日尾盘为6.267。

北京时间12:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2435/55元，上一交易日尾盘报6.238元。