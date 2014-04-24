中国外汇：跨境资金净流入格局未变，双向波动将成新常态--外管局

路透北京4月24日 - 中国外管局国际收支司司长管涛周四在记者会上称，当前跨境资金净流入的格局还没有改变，但资金流动正在出现积极变化，未来资金流动和人民币汇率的双向波动将会成为一种新常态。

人民网发布直播记录显示，管涛称当前企业的持汇倾向增强、购汇意愿上升，从远期结售汇看，企业远期购汇的动机增强，远期结汇的意愿减弱。

“对于这些变化，我们觉得都是我们乐于见到的，我们也是有一定承受能力的。”他说，“我们不是说顺差减少了、购汇多一点我们就紧张，我们首先要有容忍度，要看到它的积极方面。”

管涛分析，从宏观上来讲，这些变化有利于外汇供求平衡，改善宏观调控。从微观上来讲，有利于企业部门减少货币错配，更好地应对资本流动的冲击。

他认为，尽管现在人民币汇率出现了波动，但是影响跨境资本流动的基本面因素并没有发生根本改变，但另一方面国内和国际上还有很多不确定、不稳定的因素，在我国国际收支趋向均衡、人民币汇率接近合理均衡水平的背景下，跨境资金流动和人民币汇率双向波动将成为一种新常态。

对于一季度间在资金保持净流入而人民币汇率出现贬值的现象，他认为这是可以解释的，今年以来国内经济增长稳中趋缓，外贸进出口比较低迷，还有一些信用违约事件开始暴露，外部主要的问题就是美联储QE加速退出，这些都是分化汇率预期、推动资本流动波动的触发因素。

“特别是当人民币汇率波动加大以后，对前期看涨人民币单边升值的套利交易形成挤出效应，并释放出平仓购汇的需求，反过来进一步推动汇率的波动和资金流出的压力。”他说。

在分析一季度外汇收支特点时他说，当前跨境资金继续保持净流入态势，近期外汇供求状况有所改善。市场主体结汇动机减弱而购汇意愿增强，远期结售汇顺差先升后降。

外管局周四公布，3月代客结售汇顺差411亿美元，较上月459亿美元下降约10.5%；同期银行代客远期结汇签约为净结汇27亿美元，较上月大幅减少200亿美元。（完）

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