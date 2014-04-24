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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 13:03 BJT

美日关系：安倍晋三与奥巴马同意在一系列安全问题上展开合作

路透东京4月24日 - 日本首相安倍晋三周四称，美国和日本同意在一系列安全和防务问题上进行合作，安倍补充称，美国总统奥巴马对日本审视如何行使集体自卫权的努力表示欢迎。

安倍目前在寻求解除日本行使集体自卫权的禁令。

支持者称，取消这项禁令将让日本军队能与美国和其它盟国的军队展开更紧密的合作。而批评者则称，这让日本更有可能卷入海外军事冲突。

安倍是在与奥巴马会面后召开的联合记者会上做出上述表示的。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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