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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 13:18 BJT

韩股业绩：现代汽车第一季获利持平，不及分析师预估

路透首尔4月24日 - 韩国现代汽车 周四公布净利几近持平，不及分析师预估，因美国业绩表现黯淡抵销了中国和韩国销售的增加。

现代汽车公布1-3月净利1.93兆(万亿)韩元(18.6亿美元)，上年同期为1.95兆。

汤森路透I/B/E/S调查13位分析师的预估为2.19兆韩元。

营收则成长1%至21.6兆韩元。

分析师表示，营收受惠于在韩国的Genesis轿车重新设计，以及中国的工厂产能增加。但在美国，现代汽车面临对手推新款汽车夹击。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
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