韩股业绩：现代汽车第一季获利持平，不及分析师预估

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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路透首尔4月24日 - 韩国现代汽车 周四公布净利几近持平，不及分析师预估，因美国业绩表现黯淡抵销了中国和韩国销售的增加。
现代汽车公布1-3月净利1.93兆(万亿)韩元(18.6亿美元)，上年同期为1.95兆。
汤森路透I/B/E/S调查13位分析师的预估为2.19兆韩元。
营收则成长1%至21.6兆韩元。
分析师表示，营收受惠于在韩国的Genesis轿车重新设计，以及中国的工厂产能增加。但在美国，现代汽车面临对手推新款汽车夹击。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。