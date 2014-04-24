香港个股：国泰君安获母公司在市场增持400万股，不排除日后再增持

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月24日 - 中资券商--国泰君安国际控股有限公司 周四表示，大股东国泰君安证券昨天在市场增持公司400万股股票，并且可能在机会合适时进一步增持。
公司的声明称，大股东昨天以平均价每股4.2958港元增持了400万股股份，涉资1,718万港元。该公司本月中宣布进行先旧后新配股集资6.88亿港元，配股价为每股4.3港元。
国泰君安国际午盘初段股价跌0.7%，报4.27港元。(完)
浏览上市公司的声明,请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。