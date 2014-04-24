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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 13:26 BJT

香港股市：盘中小涨，财报与中国联通反弹提供支撑

路透香港4月24日 - 香港股市周四盘中小涨，企业财报与中国联通反弹提供支撑。

恒生指数 涨0.1%报22,533.20点。恒生国企指数 涨0.3%。

中国联通 涨幅突出，上涨2.8%，投资者在周三下挫之后买回该股。周三中国联通受主要对手中国移动 业绩疲弱所累而下跌。

“昨日的反应过于剧烈，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示，“中国联通短线表现应该好于中国移动，因为中国移动需要投入大量资金来扩张基础设施。”(完)
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