香港股市：盘中小涨，财报与中国联通反弹提供支撑

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月24日 - 香港股市周四盘中小涨，企业财报与中国联通反弹提供支撑。
恒生指数 涨0.1%报22,533.20点。恒生国企指数 涨0.3%。
中国联通 涨幅突出，上涨2.8%，投资者在周三下挫之后买回该股。周三中国联通受主要对手中国移动 业绩疲弱所累而下跌。
“昨日的反应过于剧烈，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示，“中国联通短线表现应该好于中国移动，因为中国移动需要投入大量资金来扩张基础设施。”(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。