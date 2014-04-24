《中国债市每日综述》回购利率加速上涨未撼现券稳势，短期缺乏方向

* 回购利率涨势扩大，但现券仍稳

* 消息淡静，债市缺乏方向指引

* 流动性暂不足虑

路透上海4月24日 - 中国银行间市场主要回购利率周四扩大涨势，而现券却仍然波澜不惊。目前消息面较为淡静，机构对后市缺乏明确方向，收益率大幅变化动力不强。

交易员称，中国经济基本面不佳支撑看多信心，但定向降准之类的短期利好已消化殆尽。而去年动荡市况中留下的谨慎操作情绪时时萦绕，令机构裹足不前。

银行间主要质押式回购利率中，隔夜和七天期涨幅达30-40个基点(bp)左右，升势较之前有所扩大。利率互换市场上，各期限成交亦因此略涨。

北京一银行交易员表示，“今天(现券)略显普通，价格波动很小。”

他并认为，虽然回购利率加速上行，但尚不足虑。因资金面整体仍未脱宽松，且若真的转紧，央行料不会放任不理。

本周稍早，针对小型金融机构的定向降准措施落地，但市场对全面降准预期不强；经济数据方面，汇丰最新制造业PMI止跌反弹，不过幅度不足明显影响心态。

剩余期限近五年的国开行固息债140202券最新成交 在5.2650%，较上日尾盘的5.26%变动微弱。

本周公开市场操作小额净回笼，规模20亿元人民币。稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。

**主要回购利率加速上涨，但预期仍稳**

银行间市场周四主要质押式回购加权利率 涨幅加剧，上扬幅度均逾30bp。交易员表示，在月末临近以及财税上缴余波未了的情况下，今日央行正回购操作叠加国库现金定存到期，单日资金净回笼对供给有所抽离，致流动性稍显紧势。

他们并认为，七天和14天期限品种因跨过月末，机构需求增多；且部分机构早间拉高价格出资，亦令资金利率进一步上涨；不过，整体来看市场对未来流动性预期并不过分担心。

“一点小紧张吧，大行隔夜出的少了，还有机构拉高价格出14天，不过今天1个月内的资金都涨不少，”上海一银行交易员称。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,490.11亿元，较上日的8,242.89亿元续减近一成；其中隔夜品种成交5,745.11亿元，上日为6,912.75亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3264 1.9869 +33.95 5,745.11

七天 3.5285 3.1058 +42.27 1,099.10

14天 4.2370 3.8109 +42.61 428.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1050 2.5650 +54.00 2,395.96

七天 5.5100 3.7700 +174.00 236.79

14天 4.0100 3.7900 +22.00 52.59

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.0100 +37.00 --

七天 3.5500 3.1200 +43.00 --

14天 4.1500 3.7900 +36.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3030 1.9630 +34.00 --

七天 3.5210 3.0800 +44.10 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --