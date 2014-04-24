《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国微刺激第三波出炉，首推80个基建项目吸引社会资本参与

为稳住下行的经济增速，中国国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

--《分析师观点》中国出台定向微刺激措施，稳基建投资以期扭转经济下行

巴克莱银行称，此举反映了政府通过加速投融资机制改革来稳增长的目标，相信一二月份数据发布后，中国政府将注重投资项目的快速启动，以及更深层次的去监管化和国企改革，以期稳定增长。

--中国央企：一季度累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%--国资委

中国国有资产管理委员会最新公布的数据显示，中国央企一季度主要运营指标虽然都保持了增长态势，但增速与去年同期相比有所下降。

--中日关系：日本商船三井株式会社履行判决，中国最高院解除船舶扣押

中国最高人民法院周四称，日本商船三井株式会社已全面履行判决确定的义务，上海海事法院依法解除对其船舶的扣押。

--中国金属：铜价下跌促使国储局购买保税铜库存--消息人士

据四名消息人士称，中国国家物资储备局已经买下至少20万吨在保税仓库中的进口铜。此前国际市场铜价在3月大跌至数年低点。

【固定收益】

--《分析》中国央行小额净回笼维持稳健，短期全面降准料难见

中国稳增长政策微调本周接连现身，先前放松预期得以验证。本周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。市场人士并指出，政策微调稳增长，或更多体现在财政等其他方面，货币政策可操作的空间并不大。根据流动性和基本面变化，公开市场后期也会出现一些小调整，但维持货币市场利率基本稳定的大基调不会变。

--《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.83%，保险需求料偏淡

中国财政部周五将跨市场招标发行20年期固息国债。路透调查显示，忽略免税因素后，当前二级市场国债收益水平优势不足；该期债虽为年内首期超长债，但传统主力机构保险对其青睐度料偏淡，明日中标利率预测均值为4.83%，位于二级相关券种估值上方。

--中国货币市场：月末临近资金仍小幅回笼，回购利率涨幅加剧但预期平稳

中国银行间市场周四主要质押式回购加权利率涨幅加剧，上扬幅度均逾30BP(基点)。交易员表示，在月末临近以及财税上缴余波未了的情况下，今日央行正回购操作叠加国库现金定存到期，单日资金净回笼对供给有所抽离，致流动性稍显紧势。

--中国债市动态：公开市场影响偏中性现券表现淡静，多空力量较均衡

中国银行间市场周四早盘现券表现平淡。交易员指出，央行公开市场本周净回笼20亿元人民币，市场对此理解偏中性；而资金价格虽因月底及缴税等因素走升，但机构对此多有预期，场内交投波澜不兴。

--中国债市：企业债招标主体门槛降低，信用债发行市场化提速

中国国家发展和改革委员会周四发布的相关指引，解除了企业债招标发行方式在发行规模和评级等方面的限制条款，算上本周稍早的央行金融市场司相关文件，银行间信用债发行市场化明显提速。

【外汇】

--中国汇市：人民币尾盘贬破6.25元关口，收盘和日低均创逾16个月新低

人民币兑美元即期汇率周四午盘尾段贬破6.2500关口，一度触及6.2509元，随即收于6.2489元，均为逾16个月以来最低水平。一股份行交易主管称，日间有疑似油盘购汇出现令人民币贬值，随后触发美元空头止损，使贬幅扩大。

--中国外汇：3月远期净结汇骤减至27亿美元，因企业对冲购汇意愿增强

随着人民币贬值和双向波动特征日趋明显，企业的汇率操作风格正 在发生变化。中国国家外汇管理局周四公布的数据显示，3月份代客远期结售汇顺差环比骤降200亿美元至27亿美元，因远期结购汇意愿一减一增。

--中国外汇：跨境资金净流入格局未变，双向波动将成新常态--外管局

中国外管局国际收支司司长管涛周四在记者会上称，当前跨境资金净流入的格局还没有改变，但资金流动正在出现积极变化，未来资金流动和人民币汇率的双向波动将会成为一种新常态。

【金融/证券】

--中国金融：银监会核准六家银行实施资本管理高级方法，提高资本使用效率

中国银监会称，已经核准了工、农、中、建等六家银行实施资本管理高级方法。其他两家银行还包括交通银行、招商银行。

--中国金融：信托公司必须尽快推进非标理财资金池业务清理--行业协会

针对中国信托公司清理非标准理财资金池业务，中国证券报周四援引中国信托业协会专职副会长王丽娟指出，必须尽快推进清理工作，不许拖延，更不许新开展此类业务。

--两岸金融：台湾银行业首季大陆曝险1.59兆台币，占净值比重为0.65倍

台湾金融监督管理委员会周四公布，今年一季度，台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)5,867亿台币，占净值比重为0.65倍，较去年第四季的0. 58倍上升。

--中国股市：沪综指收跌创近三周新低，投资者情绪悲观大盘持续下行

中国股市沪综指周四收跌创近三周新低。主力一度动用地产股护盘但效果有限，股指盘中冲高随即回落。分析师表示，短期料以弱势阴跌为主，稳增长政策预期和IPO发行情况将决定后续走势。沪综指收盘报2,057.033点，跌10.349点或0.50%。

--中股业绩：中国建筑去年实现净利204亿元，同比增长近三成