《全球汇市》新西兰元因央行升息暗示而上涨，欧元静候欧央行总裁演说

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3821 1.3816 +0.04 +0.55 1.3745
美元/日圆 102.32 102.53 -0.20 -2.83 105.30
欧元/日圆 141.42 141.66 -0.17 -2.29 144.73
美元/瑞郎 0.8827 0.8832 -0.06 -1.13 0.8928
英镑/美元 1.6784 1.6780 +0.02 +1.38 1.6556
美元/加元 1.1024 1.1031 -0.06 +3.80 1.0620
澳元/美元 0.9296 0.9289 +0.08 +4.30 0.8913
新西兰元/美元 0.8620 0.8587 +0.38 +5.05 0.8206
澳元/日圆 95.100 95.240 -0.15 +1.33 93.850
新西兰元/日圆 88.200 88.040 +0.18 +2.07 86.410
英镑/日圆 171.74 172.05 -0.18 -1.49 174.33
澳元/新西兰元 1.0778 1.0811 -0.31 -0.65 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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