中国金属：中国可能在一到两年内成为精炼铜净出口国--五矿

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月24日 - 中国五矿有色金属控股有限公司副总经理金霄光表示，中国可能在未来一到两年内成为精炼铜净出口国。
此番言论表明，中国自全球市场购买精炼铜的兴致可能下降，尽管其仍需进口铜精矿。
“我们可能看见在一到两年内，中国成为一个净出口国...根据行业的情况，”金霄光在香港一行业会议的间隙对记者表示。
金霄光还称，中国精炼铜产能目前足以满足国内需求，未来应该也能够向全球市场出售铜。
中国是全球最大的精炼铜消费国。金霄光称，今年的进口取决于融资需求。
鉴于信用市场收紧，对铜等大宗商品的进口常常在国内市场上转售，以便为在中国的其他高收益投资筹资。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。