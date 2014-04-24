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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 14:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元变动不大

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* 新西兰升息以及澳新地区长周末即将来临，导致澳元在亚洲盘波动不大

* 澳元/美元日内迄今只在0.9283/0.9302区间波动，成交量较低

* 澳元兑新西兰元处于1.0763/1.0815区间，一度跌至4月10日以来低点

* 月末因素，下周澳洲与新西兰只有二线数据，不太可能引发较大波动

* 澳洲央行维持政策不变以及中国数据不佳，对澳元构成阻力，利差交易提供支撑

* 0.9268的4月23日低点与0.9323的20日均线，可能限制到欧洲时段的波动范围。(完)

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