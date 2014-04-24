《汇市简讯》澳元/美元变动不大

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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* 新西兰升息以及澳新地区长周末即将来临，导致澳元在亚洲盘波动不大
* 澳元/美元日内迄今只在0.9283/0.9302区间波动，成交量较低
* 澳元兑新西兰元处于1.0763/1.0815区间，一度跌至4月10日以来低点
* 月末因素，下周澳洲与新西兰只有二线数据，不太可能引发较大波动
* 澳洲央行维持政策不变以及中国数据不佳，对澳元构成阻力，利差交易提供支撑
* 0.9268的4月23日低点与0.9323的20日均线，可能限制到欧洲时段的波动范围。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。