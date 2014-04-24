《汇市简讯》欧洲开盘：市场聚焦日本相关消息

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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* 新西兰元/美元上涨0.47%，美元/日圆下跌0.20%，澳元/日圆下滑0.17%，欧元/日圆下滑0.13%
* 日股日经指数下跌1.02%，上海沪综指下跌0.27%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.14%，美国10年期公债收益率报2.6969%
* 美国总统奥巴马称美日安保条约涵盖中日争议岛屿。
* 新西兰央行升息25个基点并表示随着经济强劲增长，将进一步升息以控制通胀压力。新西兰元跳涨。
* 苹果扩大股票回购，并宣布以7：1的比例拆股。
* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。