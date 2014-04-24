中国债市：企业债招标主体门槛降低，信用债发行市场化提速

路透上海4月24日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布的相关指引，解除了企业债招标发行方式在发行规模和评级等方面的限制条款，算上本周稍早的央行金融市场司相关文件，银行间信用债发行市场化明显提速。

央行金融市场司日前发文，规范非金融企业在银行间市场招标发债行为，包括但不限于企业债券，非金融企业债务融资工具和公司债券等品种。和2010年的相关文件不同，之前采用招标发行的限制条件，如主体评级不低于AAA级、当期债券发行总规模不少于100亿元人民币等，在此次文件中均未再提及。

此前在信用债中，仅有中国铁路总公司和国家电网等少数企业符合招标发行标准。债券发行方式主要分簿记建档和招标发行两种，后者比前者定价更加市场化。

央行该文件是通过上海清算所网站发布。上海清算所目前不仅负责非金融企业债务融资工具的托管结算清算，今年3月18日还首次正式提供债券招标发行业务，当日中国铁路总公司200亿元短期融资券成功招标发行。

由于发改委审批的企业债并不在上清所托管和发行，前述央行文件发布后，就有市场人士预期发改委也会就此发布一个细则。

而从今日发改委发布的企业债券簿记建档和招标发行指引来看，和央行文件一样，都没有限制企业发行人采用招标发行方式的门槛。

“这样看来，主要信用债以后发行方式更加市场化了，招标发行基本没有限制。”北京一家大行债券承销人士认为。

不过他表示，信用债发行后期是否会从现有簿记建档大规模转向招标还有不确定性，因招标发行并不必然降低发行成本，可能的优势在于对一些债券发行频率较高，市场知名度高的发行人而言，定价更加贴近市场。

值得注意的是，发改委今日发布的企业债招标发行文件还首次提出直接投资人概念，不仅发行方式更加市场化，投资人范围也更加广泛。直接投资人是指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与企业债券投标的投资人。直接投资人可根据自身投资需求，参与所有企业债券的招标发行，但不能进行分销。

目前利率债以招标发行为主，央行和发改委文件发布后，以后信用债发行的分工将是：上海清算所负责非金融企业债务融资工具（主要是短期融资券，超短期融资券和中期票据等）的托管结算和清算，并为其招标发行提供技术支持；为非金融企业债务融资工具集中簿记建档发行提供技术支持的，是北京金融资产交易所。

企业债簿记建档和招标发行的技术支持部门均为中央国债登记结算公司，可以在银行间和交易所市场托管结算和清算；信用债种类中的公司债托管则在中国证券登记结算公司，发行方式和股票类似，由网下询价和网上申购两部分组成。（完）

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