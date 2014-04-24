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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元基本持平，收在1,039.2

路透首尔4月24日 - 周四，韩国韩元兑美元 收在1,039.2，与周三国内收盘价 1,039.8基本持平。(完)

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