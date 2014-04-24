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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 14:29 BJT

欧股业绩：联合利华第一季营收下降，但基本销售增长3.6%

路透伦敦4月24日 - 消费品企业联合利华(Unilever) 周四公布第一季基本销售增长，尽管今年的复活节假期稍晚，使部分食品销售得推迟到第二季。

联合利华称第一季营收下降6.3%至114亿欧元，但扣除外汇影响、并购及出售转让的基本销售增长3.6%。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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