更新版 1-中国外汇：3月远期净结汇骤减至27亿美元，因企业对冲购汇意愿增强

* 3月份代客远期结售汇顺差环比骤降 * 企业远期结购汇意愿一减一增 * 汇率波动加大后，对冲外向负债敞口需求上升 * 即期结售汇顺差环比下降约一成 (更新数据细节和评论) 路透北京4月24日 - 随着人民币贬值和双向波动特征日趋明显，企业的汇率操作风格正 在发生变化。中国国家外汇管理局周四公布的数据显示，3月份代客远期结售汇顺差环比骤 降200亿美元至27亿美元，因远期结购汇意愿一减一增。 外管局国际收支司司长管涛称，3月份日均远期购汇签约额比前两个月的日均水平增长3 4%，而远期结汇签约额下降了36%，是造成3月份远期结售汇顺差大幅回落的主要原因。 “这应该也是一个好的现象。”他表示，前期的一些国内外汇贷款或者从海外借的外币 负债，在汇率波动后会承受一定的压力。3月份以后，随着汇率波动的加大，越来越多的企 业开始对冲前期外币负债敞口，增加了远期购汇。 过去在人民币汇率长期单边升值、波动较低的时候，企业主要是管理人民币升值风险， 所以大量开展了远期结汇，而对于外币负债的敞口风险没有进行有效的对冲。 3月份即期结售汇顺差也有约一成的环比降幅。当月代客结汇1,621亿美元，环比增加21 9亿美元，购汇1,210亿美元，环比增加267亿美元，结售汇顺差411亿美元，较上月459亿美 元下降约10.5%。 外管局数据并显示，3月银行自身结汇57亿美元，售汇66亿美元，结售汇逆差9亿元；银 行代客远期结汇签约310亿美元，远期售汇签约283亿美元。 截至3月末，远期累计未到期结汇11,141亿元人民币（合1,811亿美元），未到期售汇7, 549亿元（合1,227亿美元），未到期净结汇3,593亿元（合584亿美元），较上月末减少565 亿元（合减少95亿美元）。 2014年3月，境内银行代客涉外收入17,345亿元（等值2,827亿美元），对外付款17,016 亿元（等值2,773亿美元），涉外收付款顺差329亿元（等值54亿美元）。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 14年3月 2月 1月 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 2月 代客结售汇净额（亿美元） 411 459 763 328 451 392 317 94 26 以亿元人民币计 2,521 2,805 4,658 代客收付款顺收（亿美元） 54 136 313 83 283 289 126 50 -14 以亿元人民币计 329 831 1,911 代客远期结售汇净额（亿美元） 27 227 254 184 204 130 180 93 26 以亿元人民币计 165 1,390 1,548 远期累计未到期结售汇净额（亿美元 584 679 591 ）* 以亿元人民币计* 3,593 4,158 3,607 注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布，单位为亿元人民币。 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备 变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇 和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 张喜良/杨淑祯)