中国汽车：一嗨租车成为特斯拉在中国首位企业客户，首批电动车昨交付

路透上海4月24日 - 中国大型租车企业--一嗨租车周四宣布，其已成为美国电动车企业特斯拉 在中国的首位企业客户，首批两辆特斯拉Model S周三正式交付。

周三在上海交付的七辆特斯拉汽车中，大部分为个人用户。一嗨租车相关人士对路透表示，公司刚获交付的一辆Model S已被一位长租客户提走，另一辆新车短期内会主要用于展示和客户体验。等到下一批新车交付后，一嗨才会向个人客户放开租赁。

他说，此次交付的两辆特斯拉汽车只是一嗨租车采购总量的一部分，预计下一批特斯拉订购车辆的交付最早会在5月份。不过他不愿透露公司具体的订购数量。

“随着特斯拉中国交车速度的加快，我们的用户将有更多机会租赁到Model S，感受到这款全球领先的电动汽车所拥有的非凡魅力。”一嗨租车相关负责人表示。

近日，特斯拉创始人马斯科先后在北京和上海向其中国客户交付共计15辆Model S，该车型在中国的起售价为73.4万元人民币，这些车主大部分为企业家及其家人，包括新浪 首席执行官曹国伟、汽车之家总裁李想等。

一嗨租车是国内电动车租赁的先行者，之前曾批量采购国内电动车品牌，即上汽集团 的荣威E50，目前公司可供租赁的电动汽车达到了50台。

总部在上海的一嗨租车目前在全国80多个城市开设500多个服务网站，拥有1万多辆可供出租的车辆。公司近几年陆续得到启明创投、汉理资本、鼎晖创投、集富亚洲、高盛 以及全球最大租车企业--美国企业号控股集团（Enterprise Holdings）的投资，去年12月中国最大在线旅游服务企业携程 宣布向一嗨租车投资逾1亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)