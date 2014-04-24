全球经济：IMF称撒哈拉以南非洲面临资本外流风险

* 随着发达经济体收紧政策，撒哈拉以南非洲存在资本外流风险

* IMF预计该地区今年增长5.5%

* 该地区需要确保增强经济增长的包容性

路透内罗毕4月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，在撒哈拉以南非洲，基础设施和自然资源方面的投资将继续支撑经济活动，虽然全球金融状况收紧引发的资本外流也对增长构成了威胁。

IMF还称，大多数国家的通胀仍将处于可控水平。

“对于大体正面的基准预期，主要下档风险在于，新兴市场增长突然放缓的情势可能远超乎目前的预想，”IMF在最新的地区经济展望中表示。

“随着发达经济体收紧货币政策，前沿市场经济体也将面临融资成本增加和资本反向流动的风险上升，”IMF称。

IMF预计，撒哈拉以南非洲地区今年经济料增长5.5%，高于去年的增长4.9%。