日本个股：佳能小幅上调全年营业利润目标，因办公室设备销售增长

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透东京4月24日 - 日本佳能 将全年营业利润目标小幅上调1.4%，此前第一季办公用复印件和打印机销售强劲。
佳能在季报声明中表示，预计到12月31日止全年营业利润为3,650亿日圆，较之前3,600亿日圆的预估小幅升高。
在1-3月季度办公室设备销售增长9.7%。
佳能在该季度录得826亿日圆营业利润，按年增长51%。而根据汤森路透StarMine，六位分析师预估中值为686亿日圆。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。