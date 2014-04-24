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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 14:50 BJT

日本个股：佳能小幅上调全年营业利润目标，因办公室设备销售增长

路透东京4月24日 - 日本佳能 将全年营业利润目标小幅上调1.4%，此前第一季办公用复印件和打印机销售强劲。

佳能在季报声明中表示，预计到12月31日止全年营业利润为3,650亿日圆，较之前3,600亿日圆的预估小幅升高。

在1-3月季度办公室设备销售增长9.7%。

佳能在该季度录得826亿日圆营业利润，按年增长51%。而根据汤森路透StarMine，六位分析师预估中值为686亿日圆。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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